Zonguldak’ta etkili olan kar nedeniyle araçlar yollarda kaldı

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı bugünde etkisini sürdürdü. Zonguldak İstanbul karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının zaman zaman etkili olması sebebiyle uzun araçların geçişine izin verilmedi. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken kıyı kesimlerde karla karışık yağmur etkili oldu. Ekiplerin çalışmaları bir taraftan sürerken diğer taraftan da kontrol hakimiyetini kaybeden bazı sürücüler bariyer ve refüje çarparak durabildi. Maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Bazı sürücüler ise mahsur kaldıkları yerde araçlarını bırakarak yaya olarak yollarına devam etti.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının etkisini artırarak hafta boyunca süreceği öğrenildi.