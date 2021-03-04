banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş

Zonguldak’ta ekmeğe yapılan zam yargıya gidiyor

Zonguldak’ta fırıncı esnafının artan maliyetleri gerekçe göstermesi üzerine esnaf odaları birliğince ekmeğin fiyatı 2 TL’ye yükseltildi. Valilik ise itiraz komisyonu kurarak Ticaret Bakanlığı’nın tavsiye kararına göre bir kilogram ekmek fiyatının 7.50 TL’nin üzerine çıkamayacağını hatırlattı. Kurulan itiraz komisyonundan da sonuç çıkmayınca konu yargıya taşınacak.

Genel 04.03.2021, 13:29
1
Zonguldak’ta ekmeğe yapılan zam yargıya gidiyor

Zonguldak’ta fırıncı esnafının artan maliyetleri gerekçe göstermesi üzerine esnaf odaları birliğince ekmeğin fiyatı 2 TL’ye yükseltildi. Valilik ise itiraz komisyonu kurarak Ticaret Bakanlığı’nın tavsiye kararına göre bir kilogram ekmek fiyatının 7.50 TL’nin üzerine çıkamayacağını hatırlattı. Kurulan itiraz komisyonundan da sonuç çıkmayınca konu yargıya taşınacak.

Kent merkezinde Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na ekmeğin 2 TL’ye çıkartılması yönünde değişiklik yapılması talebinde bulundu. 22 Şubat’ta ücret komisyonunca incelenen talep, yeni ekmek fiyat tarifesinin 24 Şubat 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde onayladığını açıkladı. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı’na da gönderildi. Zonguldak Valiliği makamı da bakanlığın "17 Şubat 2021 tarih ve 61482839 sayılı yazısı ile “üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış olduğu hususu da dikkate alındığında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 7.50 TL’nin üzerinde olacak şekilde yeni tarifelerin belirlenmesinin bu aşamada uygun olmadığı değerlendirilmektedir" tavsiye kararına rağmen yeni ücret tarifesinin hayata geçmesi üzerine uygulamaya itiraz etti.

İtiraza rağmen yeni tarifenin uygulanacağı ifade edilmesi ve fiyatın geri çekilmemesi üzerine Valilik makamınca İtiraz Komisyonu oluşturulmasına karar verildi.

Zammın iptali oy çokluğuyla reddedildi

Oluşturulan komisyon ise dün toplandı. Komisyonun gerçekleştirdiği toplantıda ekmek fiyat tarifesinin iptal edilmesi talebi itiraz komisyonun tarafından oy çokluğu ile reddedildi. Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Talebi Hakkında Yönetmeliğin Fiyat tarifelerine itiraz başlıklı altıncı maddesinin 6. Fıkrası hatırlatıldı. Fıkrada yer alan “Komisyon kararına karşı, kararın kendilerine yazılı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde ilgililer, ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilir. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir” kısım dikkate alınarak komisyon kararına itiraz edilmesi, ayrıca itiraz sonuçlanıncaya kadar mevcut tarifenin uygulamasının tedbiren durdurulması için yetkili mahkeme nezdinde talepte bulunulacağı açıklandı.

"Mahkemelerin vereceği karar uygulanacak"

Gazetecilere süreçle ilgili açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, Fırıncılar Odası’nın yaptığı düzenlemenin bakanlığın tavsiye kararına uymaması üzerine itiraz komisyonu kurulduğunu ancak uzlaşı sağlanamadığını açıkladı. Tutulmaz, "Bu alanda Fırıncılar ve Esnaf Odası’nın bir düzenlemesi oldu. Bakanlığımızın da belirli bir rakamın üzerinde olmaması yönünde tavsiye kararı vardı. Bu tavsiye kararı üzerinde olduğu için biz önce yazıyla bunun düzeltilmesini istedik. İlgili oda bunun düzeltilemeyeceğini maliyetlerin arttığını söyledi. Bunun üzerine komisyonla uzlaşı yapabilir miyiz komisyon kurarak bunu denedik. Bunda da sonuç alamayınca şu anda mahkemeye itirazımızı yapacağız. Bundan sonraki karar adliyelerin vereceği mahkemenin vereceği karar sonunda uygulanacak" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20