Zonguldak’ta ekmeğe yapılan zam yargıya gidiyor

Zonguldak’ta fırıncı esnafının artan maliyetleri gerekçe göstermesi üzerine esnaf odaları birliğince ekmeğin fiyatı 2 TL’ye yükseltildi. Valilik ise itiraz komisyonu kurarak Ticaret Bakanlığı’nın tavsiye kararına göre bir kilogram ekmek fiyatının 7.50 TL’nin üzerine çıkamayacağını hatırlattı. Kurulan itiraz komisyonundan da sonuç çıkmayınca konu yargıya taşınacak.

Kent merkezinde Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na ekmeğin 2 TL’ye çıkartılması yönünde değişiklik yapılması talebinde bulundu. 22 Şubat’ta ücret komisyonunca incelenen talep, yeni ekmek fiyat tarifesinin 24 Şubat 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde onayladığını açıkladı. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı’na da gönderildi. Zonguldak Valiliği makamı da bakanlığın "17 Şubat 2021 tarih ve 61482839 sayılı yazısı ile “üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış olduğu hususu da dikkate alındığında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 7.50 TL’nin üzerinde olacak şekilde yeni tarifelerin belirlenmesinin bu aşamada uygun olmadığı değerlendirilmektedir" tavsiye kararına rağmen yeni ücret tarifesinin hayata geçmesi üzerine uygulamaya itiraz etti.

İtiraza rağmen yeni tarifenin uygulanacağı ifade edilmesi ve fiyatın geri çekilmemesi üzerine Valilik makamınca İtiraz Komisyonu oluşturulmasına karar verildi.

Zammın iptali oy çokluğuyla reddedildi

Oluşturulan komisyon ise dün toplandı. Komisyonun gerçekleştirdiği toplantıda ekmek fiyat tarifesinin iptal edilmesi talebi itiraz komisyonun tarafından oy çokluğu ile reddedildi. Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Talebi Hakkında Yönetmeliğin Fiyat tarifelerine itiraz başlıklı altıncı maddesinin 6. Fıkrası hatırlatıldı. Fıkrada yer alan “Komisyon kararına karşı, kararın kendilerine yazılı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde ilgililer, ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilir. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir” kısım dikkate alınarak komisyon kararına itiraz edilmesi, ayrıca itiraz sonuçlanıncaya kadar mevcut tarifenin uygulamasının tedbiren durdurulması için yetkili mahkeme nezdinde talepte bulunulacağı açıklandı.

"Mahkemelerin vereceği karar uygulanacak"

Gazetecilere süreçle ilgili açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz, Fırıncılar Odası’nın yaptığı düzenlemenin bakanlığın tavsiye kararına uymaması üzerine itiraz komisyonu kurulduğunu ancak uzlaşı sağlanamadığını açıkladı. Tutulmaz, "Bu alanda Fırıncılar ve Esnaf Odası’nın bir düzenlemesi oldu. Bakanlığımızın da belirli bir rakamın üzerinde olmaması yönünde tavsiye kararı vardı. Bu tavsiye kararı üzerinde olduğu için biz önce yazıyla bunun düzeltilmesini istedik. İlgili oda bunun düzeltilemeyeceğini maliyetlerin arttığını söyledi. Bunun üzerine komisyonla uzlaşı yapabilir miyiz komisyon kurarak bunu denedik. Bunda da sonuç alamayınca şu anda mahkemeye itirazımızı yapacağız. Bundan sonraki karar adliyelerin vereceği mahkemenin vereceği karar sonunda uygulanacak" diye konuştu.