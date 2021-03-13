Zonguldak’ta caddeler boş kaldı

Zonguldak’ta kısıtlamasız ikinci hafta sonu da sakin geçti. Kısıtlamanın kalktığı kent merkezinde cadde ve sokaklar sakinliğini korudu.

Zonguldak’ta kısıtlamasız ikinci hafta sonu sakin geçti. Yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci hafta da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesinde kalabalık olmazken vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi. Önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası Zonguldak’ın yüksek risk haritasında yer alan ve çok yüksek riskli haritada yer alıp almayacağı merak konusu oldu.