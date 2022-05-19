Zonguldak’ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Zonguldak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı. Gençler, kutlamalara katılan komando askerleri ile fotoğraf çekinmek için birbirileriyle yarıştı.

Zonguldak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı. Kemal Köksal Stadyumu’nda gerçekleşen kutlamalarda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz gençlerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Yüksel, “Türkiye’nin kaderini belirleyen ülkemizi işgal kuvvetlerinin elinden kurtararak bağımsız bir cumhuriyet kurmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı birçok kahramanın fedakarlıkları sayesinde kazanılmıştır. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm milletin bir vücut olduğu bu mücadele başta Atatürk olmak üzere kahramanlarıyla duygulandıran bir zaferdir. Bu bilinçle 103 yıl önce bugün ya istiklal ya ölüm parolası ile ilk bağımsızlık ateşini yakan Atatürk yapmış olduğu çalışmalar gerçekleştirdiği kongreler ile Kurtuluş Savaşı’nı ona inan milleti ile birlikte sürdürmüştür. Kazanılan bu savaşın sürdürülmesi ve küllerinden yeninden doğan ülkemizin kalkınması içinde gençlere güvenini göstererek bugünü gençlere armağan etmiştir. Binlerce şehit vererek büyük sıkıntılar ve yokluklar içinde özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sunulurken, jimnastik, tekvando ve çeşitli spor dalında eğitim gören sporcular da hünerlerini sergiledi. Gençler, törene katılan Jandarma Komando Asayiş Timi’ne ise büyük ilgi gösterdi. Gençler, askerler ile fotoğraf çekinmek için birbirleriyle yarıştı.