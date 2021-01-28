Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Ereğli istikametinde etkili oldu. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine bir süre izin verilmedi. Yolun açılmasıyla birlikte vatandaşlar da karın tadını çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Zonguldak Ereğli karayolunda tedbirler alındı.

Kar kalınlığının artması üzerine ilk olarak büyük araçların geçişine izin verilmedi. Diğer araçlarda da zincirsiz ve kar lastiği olmayan sürücülerin geçişine izin verilmedi. Karayolları ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarının ardından yol tüm araçların ulaşımına açıldı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde sıklıkla devriye gezdi. Yolun açılmasıyla birlikte vatandaşlar da karın tadını çıkarttı.