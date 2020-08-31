Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi, sıraya girip halkın içinde gezen Vali Tutulmaz, gözlem yaptı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri gezdi. Kontrol noktalarına giderek ve halkın içinde gezerek hasta gibi sıraya girdi. Tutulmaz, gözlemlerinin ardından hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek tedavileri ile ilgili bilgi aldı. Şifa dileklerini ilettikten sonra sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.