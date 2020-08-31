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Zonguldak Valisi tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi
ZONGULDAK VALİSİ MUSTAFA TUTULMAZ, TEBDİLİ KIYAFETLE HASTANELERİ DENETLEDİ, SIRAYA GİRİP HALKIN İÇİNDE GEZEN VALİ TUTULMAZ GÖZLEM YAPTI.
Genel 31.08.2020, 12:52
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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi, sıraya girip halkın içinde gezen Vali Tutulmaz, gözlem yaptı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, tebdili kıyafetle hastaneleri gezdi. Kontrol noktalarına giderek ve halkın içinde gezerek hasta gibi sıraya girdi. Tutulmaz, gözlemlerinin ardından hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek tedavileri ile ilgili bilgi aldı. Şifa dileklerini ilettikten sonra sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.
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