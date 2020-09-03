banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
TFF açıkladı: Maçlar seyircisiz oynanacak
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?

Zonguldak Valisi araç tanıtımında konuştu

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ HİZMET ARAÇLARINI YENİLEDİ. 6 KEPÇE VE 12 KAMYONU BÜNYESİNE KATAN ÖZEL İDARESİ ALINAN İŞ MAKİNALARININ TANITIMI YAPTI.

Genel 03.09.2020, 14:23
3
Zonguldak Valisi araç tanıtımında konuştu

Zonguldak İl Özel İdaresi hizmet araçlarını yeniledi. 6 Kepçe ve 12 kamyonu bünyesine katan özel idaresi alınan iş makinalarının tanıtımı yaptı. Araç tanıtımında konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Özel idaresi bünyesine katılan araçların hayırlı olmasını diliyorum. Makinaları lütfen dikkatli kullanın 80 milyonun vergisiyle alındı" dedi.

Zonguldak İl Özel İdaresi hizmet araçlarını yeniledi. 6 Kepçe ve 12 kamyonu bünyesine katan özel idaresi alınan iş makinalarının tanıtımı yaptı. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekilleri, Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Başkanı Zeki Tosun katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz 6 kepçe ve bir ay içinde gelecek 12 kamyonun hayırlı olmasını diledi. Tutulmaz konuşmasında “İlimiz adına güzel bir gün. Özel idarenin sunduğu hizmetlerin kalitesini arttıracak ve maliyeti uzun vadede düşürecek. Bir programda beraberiz. Özel idare kırsalın hizmetlerini yerine getirir. Ancak bunun yanında eğitimden sağlığa kadar sosyal hizmetlerden b,r çok hizmete kadar kurumlara destek verir. Bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerekir. Biz özel idare olarak bu ilkeleri ön planda tutun bir anlayış içerisindeyiz. Hizmetleri vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor o şekilde planlamamızı yapıyoruz. Bunda bizim en büyük paydaşlarımız il genel meclisi üyelerimiz, il ve ilçelerimizdeki siyasilerimiz ve özellikle burada çalışan kardeşlerimiz. Atalarımızın bir sözü var “Alet işler el Doyurur” bizim az önce bahsettiğimiz hizmetleri yerine getirebilmemiz için bunları hizmete sokmamız gerekir. Her geçen gün teknoloji gelişiyor. Tasarruflu makinalar daha ön plana çıkıyor ve bir taraftan da eski makinaların sürdürülebilir maliyetleri her geçen gün artıyor. İş makinalarımızdan bugün 6 tanesi önümüzdeki bir aylık süreçte de 12 tane kamyonumuzu da hizmete sunarak özel idaremizi bu yıl bir yönüyle yenilemiş oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de yenilenenler olacaktır. Kaynaklarımızı verimli kullanmamız lazım bunları çarçur etme hakkımız yok. Bu 80 milyonun kaynakları ile alınan aletler bunları bizim iyi korumamız lazım. Çalışan arkadaşlarımız bunlara iyi sahip çıkması lazım. İl genel meclis üyelerimiz ilçelerinde bunları verimli bir şekilde yönlendirmeleri gerekir. Bunu yaptığımız müddetçe bu insanlarımıza daha iyi bir hizmet sunmuş oluruz. Bizler de yaptığımız işin hazzını almış oluruz. Vatandaşa karşı da milletimize karşı da sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25