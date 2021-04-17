banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Kanal İstanbul'da Montrö formülü mü uygulanacak?
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Türk tırları yaklaşık bir aydır Rus sınırında bekletiliyor
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu
Varank, yerli aşı için gönüllü oldu

Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Genel 17.04.2021, 12:41
3
Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Denetimlerde 19 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 10 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 8 bin 964 resen denetim, 111 ihbar ve 10 bin 281 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde il genelinde 19 kişiye ilk uyarı, 9 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 10 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu