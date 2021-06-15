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Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak’ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı.

Genel 15.06.2021, 14:45
Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak’ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde yapan sağanak yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağışla birlikte liman bölgesinde denizin de rengi değişti. Liman içerisinde oluşan çamur sebebiyle deniz adeta sarıya boyandı.
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