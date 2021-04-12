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Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Genel 12.04.2021, 12:09
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Zonguldak-İstanbul karayolu ulaşıma kapandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yağmurun ardından yumuşayan zeminden kopan kaya ve toprak parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan yağmurun ardından Alaplı-Akçakoca karayolunda heyelan meydana geldi. Yağmurun yumuşattığı toprak ve kaya parçalarının dik yamaçtan kopup düşmesiyle yol kapandı. Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durdu. Polis ekipleri sürücüleri Akçakoca yönündeki tünel içinden yönlendirdi. Karayolları ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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