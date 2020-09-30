Zonguldak Havalimanı sezonun son uçağını uğurladı

Zonguldak ile Almanya arası uçak seferleri bugün itibariyle sona erdi.

Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı, pandemi sürecinde 1 Haziran seyahat kısıtlamaların kalkması ile tekrar hizmet vermeye başlamışken bugün itibariyle sezonu kapatarak son uçağını uğurladı. Corendon Havayolu şirketinin uçağı sabah saat 07.45 ’te Münster’den 152 yolcusu ile Zonguldak Havaalimanı’na iniş yaptı. Sezonun CAI9068 ’nolu sefer sayılı son uçağı da saat 12.40’ da Münster’e 180 yolcusu ile uçuşunu gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak, giden yolcuların önce ateşleri ölçüldü ve yapılan korona virüs testlerine bakılarak pasaport kontrolü yapıldı. Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, Almanya’ya giden yolcuları uğurlayarak, uçuş ekibine teşekkür etti.