Zincirli araçlara kar engeli

Bahçelievler Yenibosna’da yola zincirle çıkan kamyonet sürücüsünün karda güçlükle ilerlediği anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul’u esir alan kar yağışı sürücüleri de yol bıraktı. Yola hazırlıklı çıkan sürücüler bile ara sokaklarda zor anlar yaşadı. Lastiğinde zincir takılı olan kamyonetin karda güçlükle ilerlediği anlar kameraya böyle yansıdı.