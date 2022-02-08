Zeytinyağı geçtiğimiz yıl değer kazandı

Zeytinyağının 2020-2021 sezonunda yüzde 26 değer kazandı.

Zeytinyağının Türkiye için önemli bir ihraç kalemi olduğunu kaydeden iş adamı Engin Keskin, Türk zeytinyağının ihraç fiyatının 2020-2021 sezonunda dolar bazında yüzde 26 arttığını söyledi. Bir önceki yıla göre artış meydana geldiği için bu durumun sektör adına çok önemli olduğunu ifade eden Keskin, Türkiye’nin bu sezon zeytinyağı, prina yağı ve sofralık zeytinden totalde 293 milyon 885 bin dolar döviz elde ettiğini belirtti.

“Zeytinyağının ihraç fiyatında artış oldu”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Keskin, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “2019-2020 sezonundaki zeytinyağı kaynaklı döviz gelirlerinin 2020-2021 sezonunda artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu konuda çeşitli istatistiki çalışmalar da yapıldı. Daha önce de ifade ettiğim üzere belirtilen sezonda zeytinyağı ihraç fiyatı dolar bazında yüzde 26 arttı. Bu çok önemli bir rakam. Bu rakamın 2022 yılında katlanarak artacağını düşünüyoruz.”

“Zeytinyağı ihraç etmek ülkeye döviz girmesi adına önemli”

Zeytinyağı ihracının ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Engin Keskin, “Ülke ekonomisinin ilerlemesi adına ülkeye döviz girmesi bir hayli önemli. Bu konuda zeytinyağının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ülkeye döviz girmesi demek, ülke ekonomisinde de gelişmelerin yaşanması anlamına geliyor. Bu nedenle biz de genç ve dinamik bir ekip ile birlikte zeytinyağı üretimi ve satışına dair çok önemli faaliyetlerde bulunuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Zeytinyağı ve sabun sektöründe profesyonel çalışmalarda bulunduklarını belirten Kesin, “Sahip olduğumuz firma ile hem zeytinyağı hem de sabun üretiminde bulunuyoruz. Genç ve dinamik ekibimiz ile faaliyetlerimizi oldukça profesyonel bir şekilde gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Ürünlerimizi yurt dışına ihraç ederek ülkeye döviz girmesine katkıda bulunuyoruz. Çalışmalarımızı çok daha profesyonel bir zeminde ilerleteceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.