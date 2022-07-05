Zeytinin sirkesini de yaptılar

Türkiye’nin ilk aromaterapi festivalinde tanıtılan zeytin sirkesi büyük ilgi gördü. Zeytinlerin fermente edilmesiyle yapılan zeytin sirkesi dikkatleri çekiyor.

İşletmeci Funda Filiz Çetin, zeytin sirkesinin çok kıymetli bir sirke olduğunu ifade etti. Sirke kullanımının insan sağlığı için çok değerli olduğunu ifade eden Çetin, “Herkesin bildiği gibi zeytin şekersiz ve zor bozulan bir gıdadır. Biz onu değerli arkadaşlarımızla birlikte sirkeleştirmeyi başarabildik” dedi.

Üretilen sirkelerin içinde zeytin sirkesinin farklılıklarına değinen Funda Filiz Çetin, “Zeytin sirkesi çok kıymetli bir sirke. Şu sebepten içinde zeytini eziyoruz ve fermente ediyoruz. İçinde oleurapein denen madde bulunuyor. Yani zeytinin kara suyunu tatlandırırken ya da yağ yaparken döktüğümüz madde. Aslında çok kıymetlidir o karasu dediğimiz madde oleurapein içerir. Bizim sirkemizin içinde bol miktarda bulunmakta” dedi.

Zeytin sirkesinin özel bir teknik ile hiçbir katkı maddesi eklenmeden fermente edildiğini ifade eden Çetin, “Biz zeytini sıkıyoruz, eziyoruz ve hiçbir şey eklemeden fermente ediyoruz. Oleurapein denen madde karasu denen madde de içinde kalıyor. Dolayısıyla bunu içtiğimizde metabolizmamız çalışacak. İstemediğimiz kötü hücreleri yok etmeye yardımcı olacak ve insan vücudu için, bağırsak için çok fayda sağlamış olacağız” dedi.