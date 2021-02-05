Zeytinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Mudanya İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Marmarabirlik Mudanya Kooperatif Başkanı Ali Yıldız ve Ziraat Odası Başkanı Raif döner ile birlikte kaymakamlık makamında yaptıkları toplantıda, dondan zarar gören zeytin ağaçları için inceleme kararı aldı.

İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçemizde 17-19 Ocak aralığında kar yağışı ve sonrasında oluşan düşük sıcaklıkların üretim alanlarında etkisini incelemek için geçen hafta içerisinde ve bugün arazi tespitlerinde bulunduk. Mahallelerimizde karşılaştığımız üreticilerimizle de görüşerek ortaya çıkması muhtemel zararı inceledik. Bazı bölgelerimizde kısmî dal kırılmaları ve bir yaşlı sürgünlerde çatlamalar olduğu görülmüştür. Tespit çalışmalarına devam edilecek olup, havaların ısınma süreciyle gözlerdeki oluşabilecek hasarın takibi yapılacaktır. Aşırı soğuklardan kaynaklanan zirai dondan dolayı zeytin ağaçlarımızda ortaya çıkan hasarla ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Kaymakamımız Faik Oktay Sözer Başkanlığında İlçe Müdürümüz, Marmara birlik Mudanya Kooperatif Başkanı ve Ziraat Odası başkanımızla birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz şu an sahada gerekli zarar ve hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.