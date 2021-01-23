Zeytinburnu’nun vazgeçilmezi ‘İbo’ 51 Yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın manevi oğlu ve Zeytinburnu’nun en renkli karakterlerinden İbo, bu yıl da geleneği bozmayarak 51’inci yaş gününü Zeytinburnu Belediyesi çalışanlarıyla kutladı.

Zeytinburnu’nun neşe kaynağı İbrahim Ertepe 51 yaşına bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da manevi oğlu olan down sendromlu İbrahim Ertepe, her sene olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaş günü pastasını Zeytinburnu Belediyesi çalışanları ile birlikte kesti. Zeytinburnu Belediyesi’nde yapılan yaş günü kutlamasında, Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta da İbo’yu yalnız bırakmadı. Doğum günü pastasını Başkan Arısoy ve Başkan Selami Delibalta ile birlikte kesen İbo’nun mutluluğu görülmeye değerdi. İbo’nun doğum günü kutlamalarının artık Zeytinburnu için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, “İbo’nun 51’inci yaş günü kutlaması için buradayız. Biz her yıl düzenli olarak İbo’muzun doğum gününü kutluyoruz. İyi ki varsın İbo, Zeytinburnu seninle daha renkli ve güzel. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. İbo’muza nice sağlıklı yıllar diliyoruz” ifadelerini kullandı.