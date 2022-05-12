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Zeytinburnu’nda Yükseköğretim sempozyumu başladı

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi başlıklı sempozyum başladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Yükseköğretim Kurulunu kaldırıp, bitireceğiz söylemleri işin esasına uymayan politikalardan ibaretlerdir. Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu tartışması politik bir söylemin dışında bir anlam ifade etmemektedir. Yükseköğretim Kurulu deyim yerindeyse meze olarak kullanılmaya çalışılmaktadır" dedi.

Genel 12.05.2022, 14:11
Zeytinburnu’nda Yükseköğretim sempozyumu başladı

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi başlıklı sempozyum başladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Yükseköğretim Kurulunu kaldırıp, bitireceğiz söylemleri işin esasına uymayan politikalardan ibaretlerdir. Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu tartışması politik bir söylemin dışında bir anlam ifade etmemektedir. Yükseköğretim Kurulu deyim yerindeyse meze olarak kullanılmaya çalışılmaktadır" dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptığı “Sahn-ı Seman’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim Ve Fikir Dünyası VI: Darülfûnun ve Yükseköğretimin Yeniden Şekillenmesi” Sempozyumu başladı. Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen programa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. 12-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak sempozyumda, sempozyumda medreseden üniversiteye geçiş süreçleri ve mekanizmaları ele alındı. Akademi dünyasından 37 isim, 2 gün boyunca farklı başlıklarla dokuz oturumda sunumlarını paylaşacak.

“YÖK tartışmaları beyhude”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim tartışmalarının politik söylemler olduğunu ifade ederek, “ Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu tartışması politik bir söylemin ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. 1980 ihtilalini tenkit etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tabirimi mazur görün deyim yerindeyse meze olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Oysa Dünya’nın her tarafında ister Türkiye’de anayasal güvenceye oturtulsun, isterse benim kanaatim de öyledir kabinede temsil edilmiş olsun; mutlaka üniversitelerin veya Yüksek Öğretim Kurumlarının kaynak kullanımlarını denetleyecek oradaki öğretimin kalitesini araştırmaların düzeyini takip edecek bir üst merciiye her yerde ihtiyaç duyulmuştur. Bu bakımdan bu tartışmaların beyhude olduğunu düşünüyorum, Yükseköğretim Kurulunu kaldırıp, bitireceğiz söylemleri işin esasına uymayan ibaretlerdir. İster kaldırın ya da kaldırmayın kamu kaynağı kullanan bu sebeple denetlenmesi gereken kurumları takip edecek ara yüze mutlaka ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Kültür sanat asli görevimiz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kültürün toplumsal hayatta olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Biz öteden beri Zeytinburnu Belediyesi olarak kentin fiziki, sosyal ve çevre düzenlemeleri gibi asli görevlerimizle birlikte görüyoruz kültür çalışmalarını; sadece fiziki düzenlemelerden kentsel ihtiyaçlardan ibaret değildir. Bu kültür sanat işleri insanı mamur eden, geliştiren hususlardan sayıyoruz bunu da memlekete hizmet olarak görüyoruz. Bu tür çalışmalarda bu işlerin sürdürülebilir olması, genelde tek vuruşluk sabun köpüğü niteliğindeki eserler kalıcı olamıyor. Şimdi büyük bir toplamın son toplantısı için bir aradayız son beş sempozyumun tebliğleri kitaplaştı indeksi çıkarmamız Türk dünyasına armağan oldu. Biz bundan sonraki seri için ev sahipliği işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Daha önceki sempozyumlarda nitelikli işler yaptığımızı herkes görüyordu bunda Murteza hocamızın çok katkısı var, emeği geçen kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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