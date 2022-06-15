Zeytinburnu’nda “Yöresel Yemek Yarışması”

Zeytinburnu Belediyesi 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde ‘Yöresel Yemek Yarışması’ düzenledi. Yarışmaya katılan 175 katılımcı lezzetleriyle kıyasıya yarıştı.

Zeytinburnu Belediyesi 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali çerçevesinde ‘Yöresel Yemek Yarışması’ yapıldı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında yemek yazarları Mine Kaydu, Eray Kılıç ve Şükran Kaymak yer aldı. 180 yarışmacının katıldığı yarışmada jüri üyelerinin ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un tadımlarının ardından Lahana sarma yemeği ile birinci olan Arzu Kuyumcu’a tam altın, mirza yemeği ile ikinci olan Mahtap Fotografi’ye yarım altın, Pekmezli haşhaşlı sini tatlısı ile üçüncü olan Emine Tosun’a ise çeyrek altın ödülü verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy günün anısına yarışmaya katılan tüm yarışmacılara fincan takımı hediye etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy “Bu akşam 23. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivalimizin yine geleneksel Yöresel Yemek Yarışmasındayız. Bu sene de çok yoğun bir ilgi var. İki yıllık pandemi arasının ardından anlaşılan hemşerilerimiz hünerli hanımlar özlemişler bu yarışmaya katılmayı. 175 yarışmacı şuanda hazır. Birazdan bir birinden önemli jüri üyelerimiz gezecekler ve birini seçmeye çalışacaklar. Bana sorarsanız buraya katılanların hepsi kazandı. Birazdan dolaşıp tatmayı düşünüyorum. Bütün katılan hemşerilerimize başarılar diliyoruz. Katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey yöresel lezzetlerin yeniden kazanılması öğrenilmesi, yaygınlaştırılması. Buna katkı veren bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Jüri üyelerinden Eray Kılıç “ilk defa katılıyorum daha önce 30-35 tane yemek yemiştik şimdi 4 gündür yemek yemiyorum buraya geldik. 175 yemeğin yarım çatal yarım çatal tadına bakarak oylarımız vereceğiz. Böyle gastronomik etkinlikler iyi ki var. Buradan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Diğer bir jüri üyesi Şükran Kaymak ise“Muhteşem bir ortam burası burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 175 çeşit yemek tadacağız bugün. Ve birinci ikinci ve üçüncüleri belirleyceğiz. Herkesin emeğine sağlık muhteşem bir yarışma olacak. Ben de burada olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Bir diğer Jüri üyesi Mine Kaydu ise “Bu kadar halkın karşısında bu kadar çok yemeği ilk kez tadacağım. Ben de heyecanlıyım inşallah adaletli güzel bir yarışma olur. Hak eden kazansın inşallah” dedi