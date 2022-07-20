Zeytinburnu’nda ilkokul öğrencilerine “Sıfır Atık Eğitimi” verildi

Zeytinburnu’nda ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencisi 27 çocuk, Zeytinburnu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nde “Sıfır Atık Eğitimi” aldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinden 27 çocuğa “Sıfır Atık Eğitimi” verildi. Zeytinburnu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nin içerisinde yer alan Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çocuklar önce çevre eğitimi aldı, sonra da binayı gezdi. Çocuklara binadaki elektrikli ve elektronik atık, atık pil, bitkisel atık yağ, evsel tehlikeli atık, atık ilaç, inşaat ve yıkım atıkları gibi odalar ile kompost üretim alanı gezdirildi. Çocuklar, atık mozaik camlarını da değerlendirmek adına kendileri için hazırlanan puzzle etkinliğine katıldı.

Zeytinburnu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’yle ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olan Muhammet Kısa, “Merkezimiz iki kısımdan oluşuyor. Birisi atık getirme merkezi, diğeri de komposto kısmı. İlçe genelinde toplanan geri dönüşüm atıkları buraya gelip ayrıştırılıyor ve tekrar geri dönüleceği fabrikalara gönderiliyor. Aynı zamanda da Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi olması sebebiyle öğrencilerimizi getiriyoruz, sıfır atıkla alakalı eğitimler ve atölye çalışmaları veriyoruz. Bu merkez ayrıca tamamıyla yeşil bir bina. Kendi elektriğini kendisi üretir, yağmur suyuyla bitkiler sulandırılır, pazarlardan toplanan atıkları, kompost makinesinde kompost üretiyoruz. Solucanlar var, kompostları solucanlara yediriyoruz. Aynı zamanda da bundan ürettiğimiz gübrelerle çatı tarım yapıyoruz” dedi.

Eğitimle ilgili konuşan 10 yaşındaki Rümeysa Merken, “Öncelikle geri dönüşümün önemini öğrendik, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini de öğrendik. Daha sonra kompostun nasıl yapıldığını gördük. Buradaki bahçeyi gezip gördük ve kompostların oraya götürüldüğünü öğrendik” diye konuştu.