Zeytinburnu’nda çocuklar el yıkamayı uygulamalı şekilde öğrendi

Zeytinburnu Belediyesi, “Dünya El Yıkama Günü” çerçevesinde etkinlik düzenledi. Çocuklar projede uygulamalı şekilde doğru el yıkamayı öğrendi.

Zeytinburnu Belediyesi, “Dünya El Yıkama Günü” çerçevesinde hayata geçirdiği “Sağlık Elde Başlar Projesi”nin 6’ncı yılında bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Fatma Süslügil İlkokulu’nda el yıkama etkinliği düzenlendi. Eğitim etkinliğine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt katıldı. Etkinlikte çocuklara doğru elin yıkanmasına dair bilgiler, uygulamalı olarak gösterildi. Zeytinburnu’ndaki 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşması hedeflenen projede, el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve konunun önemine dikkat çekildi.

“Bu çalışmaya salgından önce başlamıştık”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu yıl 6’ncısını gerçekleştiriyoruz, her yıl Zeytinburnu’ndaki bütün 1’inci sınıflara doğru ve hijyenik el yıkmayı anlatıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz, çok önemli bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Biliyorsunuz bu uygulamaya korona salgınından önce başlamıştık, hastalıkla birlikte ellerimizi temiz ve hijyenik tutmanın düzenli olarak el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Biz bu çalışmaya salgından önce başlamıştık ama salgın bunu bize bir kez daha öğretti. İş birliklerimiz için teşekkür ediyorum bütün çocuklarımızın bahtı açık olsun” dedi.