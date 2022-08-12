Zeytinburnu’nda "bahçe seminerleri" devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM biriminin düzenlediği Bahçe Seminerleri’nde bu hafta Balkon Bahçeciliği konusu ele alındı. Bahçe Seminerleri’nin konuğu Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, bitkileri yaprak biti ve örümceklerden korumak için arap sabunu ve baharat spreyi tarifi verdi.

AKDEM Bahçe Seminerleri’nin bu hafta konuğu “Balkon Bahçeciliği” konusu ile Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Zengin Tınmaz oldu. Merkezefendi Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe AKDEM üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Yüksek Ziraat Mühendisi Tınmaz, balkon bahçeciliğinde hangi bitkiler yetiştirilebilir, bitki yetiştirmede doğru koşullar neye göre belirlenir, bitkilerin doğal korunma yöntemleri nelerdir, küçük alanlarda yetişen bitkilerden nasıl faydalanırız sorularına yanıt verdi. Merve Tınmaz, ilk kez balkon bahçesi kuranlar için 2 metrekarelik bir alana katlı şekilde 5 çilek, 2 biber, 6-7 soğan, 1 biberiye, 1 adaçayı, 5 marul, 1 domates, 1 fesleğen, 1 melisa, 1 kekik ile deneme yapılabileceğini söyledi.

“Bitkileri koruyabilmek için arap sabunu spreyini kullanın”

Yüksek Ziraat Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, yaprak zararlıları, yaprak biti, yaprak güveleri ve kirpik kanatlı böceklerden bitkileri koruyabilmek için arap sabunu spreyi tarifi verdi. Tınmaz “1 yemek kaşığı arap sabununu 1 litre suda seyrelterek daha sonra 9 litre suyla çoğaltabilirsiniz. Özellikle bitkinizin yaprak alt kısımları ve dallarına sıkıp böcekleri uzaklaştırabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Beyaz sinek, örümcek, tırtıl ve kulağakaçan böceğinden bitkileri korumak için de baharatlı sprey tarifi veren Merve Zengin Tınmaz, “ 1 tatlı kaşığı kırmızı acı pul biber ile 4 diş sarımsağı 1 litre suyun içinde bekletiyoruz. Ertesi gün bu karışımı doğrudan bitkilere sıkabilirsiniz.” dedi.