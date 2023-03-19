Zeytinburnu’nda 8. Öykü Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Öykü Yarışması’nda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl geçtiğimiz 7 yıla nazaran 2 bin 866 kişi ile diğer yılların rekorunu kırdık. Öykü Yarışmasına katılan kardeşlerimden Türkiye’nin yazarları çıkacak” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi, Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezine üye olan öğrencileri ve yetişkinleri okuma-yazmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Öykü Yarışması’nı gerçekleştirdi.

Teslim edilen eserler, iki aşamada değerlendirmeye tabi tutuldu. Birinci aşamada eserler, ön seçici kurul tarafından elemeye alındı. İkinci aşama olarak; ön elemeden geçen eserler, 7 kişilik seçici kurul tarafından tekrar değerlendirdi. Seçici kurul tarafından yapılan bu değerlendirme esas alınarak her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin sahipleri ve teşvike değer görülenler belirlendi.

Yarışmanın 1’ncisine 15 bin TL, 2’ncisine 10 bin TL, 3’üncüsüne 7 bin 500 TL verilirken ilk üç dereceye girenler, ailelerinden iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün sürecek olan Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’yla ödüllendirildi. İlk üç dereceye giren eserlerin dışında her kategoriden beşer eser sahibine teşvik olarak 2 bin 500 TL ödül verildi.

Yarışmanın ödül töreni, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Dereceye giren katılımcılara başarı belgesi ve ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ilçe protokolü takdim etti.

“Gençlerimizi yazmaya teşvik edebildiysek ne mutlu bize”

Ödül töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Kitap okuma yarışmamız Türkiye genelinde bir marka oldu. Bugün 8’inci Öykü Yarışmamızın ödül törenindeyiz. Sadece öykü yarışması vesilesiyle çocuklarımızı, gençlerimizi yazmaya teşvik edebildiysek ne mutlu bize. Biz biliyoruz ki, yazmak okumanın devamı, okumanın sonucu. Hiç kimse okumadan yazamaz. Asıl olan okumaktır. O yüzden okumakla başlayıp bunu yazmakla taçlandırmak lazım” dedi.

“2 bin 866 ile diğer yılların rekorunu kırdık”

Öykü yarışması hakkında bilgi veren Arısoy, “Bu yıl geçtiğimiz 7 yıla nazaran 2 bin 866 ile diğer yılların rekorunu kırdık. Katılan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Buradan öykü yarışmasına katılan kardeşlerimden Türkiye’nin yazarları çıkacak. Buna inanıyorum. Ünlü bir yazar olamasak da okumanın üstüne gitmek hepimizi geliştirir ve yaşama sevincini artırır. Bu vesileyle bu yarışmayı hazırlamakta ve uygulamakta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ödül alan kardeşlerimi de yürekten kutluyorum” dedi.