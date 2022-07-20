Zeytinburnu’nda 44 okula tadilat desteği

Yaz tatili dönemi boyunca ilçedeki 44 okulda çalışmalarını sürdürecek olan Zeytinburnu Belediyesi, okulların tadilat, boya, bakım ve tamir gibi ihtiyaçlarına çözüm sunacak.

Zeytinburnu’ndaki okulların tamir, bakım, onarım işleri belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Yaz tatili döneminde ilçe sınırları içerisinde eğitim veren 44 okulun bakım çalışmalarını üstlenen Zeytinburnu Belediyesi, tüm okulların boya yenilemesini yaparken, tadilat işlemelerini de gerçekleştirecek. Okullarda tespit edilen ihtiyaç listesine göre yaz boyunca; iç ve dış cephe boyaları, kapı, pencere, çatı onarımı, dış cephe mantolama, spor alanlarının tadilatı, engelli rampası yapımı, bahçe duvar ve demir parmaklıların imalatı, merdiven tamir ve yapımı, tuvaletlerin yenilenmesi, ısıtma, aydınlatma ve su tesisatlarının yenilenmesi gibi muhtevalı çalışmalar yürütülecek.