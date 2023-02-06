Zeytinburnulular depremzedelere yardıma koştu

Zeytinburnu Belediyesi depremzzedeler için yardım kampanyası başlattı. Yardım malzemeleriyle dolan tır yola çıktı.

Zeytinburnu Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yardım kampanyası başlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, depremin yaralarını hep birlikte sarma çağrısında bulundu. Zeytinburnulu vatandaşlar, imkanları doğrultusunda topladıkları yardım malzemelerinin depremzedelere ulaştırılması için Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Adile Mermerci Anadolu Lisesi’ne koştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı tırı birlikte uğurladı. Tırda 2 bin 100 adet battaniye, bin 500 çocuk kıyafeti, 5 bin yetişkin kıyafeti, 3 bin polar, 450 adet mont, çocuk bezi, ısıtıcı ve gönderime hazır acil ihtiyaç malzemeleri yer aldığı öğrenildi.