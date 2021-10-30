Zeytinburnu Yöresel Günler Şöleni başladı

Zeytinburnu Belediyesinin 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında düzenlediği ve Türkiye’nin 81 ilini kapsayan halk oyunları, müzik, yöresel lezzetler gibi zenginliklerin tanıtımının yapıldığı Yöresel Günler Şöleni başladı.

Zeytinburnu Belediyesinin 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 15 Temmuz Meydanı’nda düzenleyeceği 17. Yöresel Günler Şöleni başladı. İç Anadolu, Rumeli-Balkan, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Türk Dünyası ve Karadeniz bölgelerinin yemek, kıyafet, müzik ve halk oyunları gibi kültürel değerlerinin tanıtımının yapılacağı şölen ilk gününden yoğun ilgi gördü. Yöresel günlerin ilk gününde Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait ürünler halkın beğenisine sunuldu. Etkinliğinin açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy stantları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Yöresel günlerin 17’ncisinin açılış töreni için Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndayız. Geçen yıl salgın dolayısıyla yapmamıştık. Bu yıl çok şükür onu sağlayacak ortam oluştu. Burası 9 gün boyunca Zeytinburnu’nun bütün renklerinin, lezzetlerinin sahneye çıktığı ve büyük Zeytinburnu ailesinin bir araya geldiği bir ortam. Bugün Doğu ve Güneydoğu ile ilk akşamı başlatıyoruz. Aynı zamanda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Zeytinburnu Millet Bahçemizin 3 Kasım’da hizmete gireceğini duyurmuştuk. Mutlu bir hafta geçireceğiz inşallah. Bütün emek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.