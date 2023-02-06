Zeytinburnu yardım için deprem bölgesinde

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, 30 kişiden oluşan arama kurtarma ekibiyle birlikte, tam donanımlı arama kurtarma aracını ve günlük 10 bin kişiye kadar sıcak yemek servisi yapabilen mobil ikram tırını bölgeye sevk etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük ölçüde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi, tüm imkanlarını seferber etti. Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı, 30 kişilik arama kurtarma ekibinin yanı sıra, 6 mühendis, 4 sağlıkçı personel ve 6 afet beslenme uzmanıyla birlikte tam donanımlı arama kurtarma aracı ve mobil ikram tırı kargo uçağıyla bölgeye sevk edildi. Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekipleri’yle birlikte hizmet verecek olan arama kurtarma aracındaki termal kameralı drone sistemi enkaz altında canlı tespiti yapabiliyorken, mobil ikram aracı ise günlük 10 bin kişiye kadar sıcak yemek servisi yapabiliyor.