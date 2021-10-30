Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin müjdesini Başkan Ömer Arısoy verdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı dolayısıyla, Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliğinde konser verdi. Zeytinburnu halkının doyasıya eğlendiği konserde müjdesini açıklayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Millet Bahçesi’ni ‘burası bizim bahçemiz’ sloganıyla tanıttı.

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98’inci yılı Zeytinburnu’nda coşkuyla kutlandı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı saat 19.30 itibariyle başladı. Kutlama programında şarkıcı Oğuzhan Koç konser verdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konsere Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Zeytinburnular, Koç’un birbirinden güzel şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Kutlama programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu akşam Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda Cumhuriyet’imizin 98’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Muhteşem bir atmosfer var. Bütün Zeytinburnu burada ve ben bu akşam sahneden bir müjdeyi açıklayacağım. Bütün ilgiye çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Koç’un şarkılarını seslendirmesinin ardından yeniden kürsüye çıkan ve müjdesini açıklayan başkan Arısoy, ‘burası bizim bahçemiz’ sloganıyla, hazırlanan video ile Zeytinburnu Millet Bahçesi’ni tanıttı. 20 yıllık bir hayal olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin 3 Kasım’da hizmete açılacağını duyurdu.

“Çok mutluyum”

Konseri izlemek için gelen vatandaşlardan Naz Kılçık “Çok mutluyum ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. O zaten ayrı bir duygu. Onun üzerine Oğuzhan Koç gelince daha güzel oldu” diye konuştu.

“Konser için karşıdan geldim”

Oğuzhan Koç’u dinlemek için Anadolu yakasından geldiğini söyleyen bir vatandaş ise “Oğuzhan’ı çok seviyorum. Böyle bir günde de gelmesi çok güzel oldu. Ben de karşıdan geldim. 29 Ekim çok önemli bir gün. Oğuzhan Koç’un da böyle bir günde Zeytinburnu’nda olması, Zeytinburnu için gurur verici bir şey. Zeytinburnu Belediyesine çok teşekkür ediyorum girişimlerinden dolayı” diye konuştu.