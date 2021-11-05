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Zeytinburnu Millet Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Hizmete açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan Millet Bahçesi’nde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün 3’üncü gün. Parkın her tarafı cıvıl cıvıl. Zeytinburnu memnun, biz memnunuz” dedi.

Genel 05.11.2021, 13:21
Zeytinburnu Millet Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Hizmete açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan Millet Bahçesi’nde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün 3’üncü gün. Parkın her tarafı cıvıl cıvıl. Zeytinburnu memnun, biz memnunuz” dedi.

Zeytinburnu’nun Beştelsiz Mahallesi’ndeki askeri lojmanların Başakşehir’e taşınmasının ardından boşalan 63 bin metrekarelik alan Zeytinburnu Millet Bahçesi olarak inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle 10 Mart 2020’de askeri lojmanların yıkımıyla başlayan proje, ‘Millet Bahçesi’ olarak 3 Kasım’da hizmete girdi. Yürüyüş alanı, bisiklet yolu, yeşil alan, etkinlik alanları ve süs havuzlarını içinde barınan Millet Bahçesi, açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğradı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sadece Zeytinburnu halkını değil tüm İstanbulluları hizmete açılan Millet Bahçesi’ne davet etti. Askeri lojmanlardan kalan eski ağaçların korunarak Millet Bahçesi’nin açıldığını dile getiren Arısoy, Millet Bahçesi’nin ilk günkü gibi korunacağını ifade etti.

Öte yandan Arısoy, Marmaray Kazlıçeşme’deki çevre düzenlemesinin 11 Kasım’da hizmete alınacağını duyurdu.

“Hayalimiz 20 yıl öncesine dayanır”

Hizmete açılan Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bizim seçimde hemşerilerimize en büyük taaddüdümüz Millet Bahçesiydi. Bizim Millet Bahçesi hayalimiz 20 yıl öncesine dayanır. Burada askeri lojmanlar varken burası nasıl tasfiye edilebilir, Zeytinburnu’na, İstanbul’un bir bölgesine nasıl yeşil alan getirilebilir diye konuşmaya başlamıştık. Geçmiş dönem belediye başkanı Murat Bey’in çok büyük emekleri oldu. Burada 540’a yakın bağımsız birim, 520 civarında subay lojmanı vardı. Önce buradaki lojmanların yerine Başakşehir’de aynı sayıda lojmanlar yapıldı. Askeri personel oraya taşındı. Mart 2020’de binaların yıkımına başladık. 3 Kasım 2021’de hemşerilerimizin hizmetine girdi” dedi.

“Böyle bir alana çok ihtiyaç vardı”

Bütün Zeytinburnu halkının çok memnun kaldığını ifade eden Arısoy, “Gerçekten Zeytinburnu yoğun bir yer. Tam ortasında böyle bir mekana, böyle bir yeşil alana, gezinti, dinlenme, bir araya gelme, sohbet etme alanına çok ihtiyaç vardı. Bugün 3’üncü gün. Parkın her tarafı cıvıl cıvıl. Zeytinburnu memnun, biz memnun. Zeytinburnu mutlu, biz de mutluyuz. Gerçekten bütün motivasyonumuz hemşerilerimizi daha yaşamaktan memnun oldukları bir ilçe için çalışmak” diye konuştu.

“Eski ağaçları korumak için gayret gösterdik”

Millet Bahçesi’nin yapımında eski ağaçların korunmasına dikkat ettiklerini söyleyen Arısoy, “Buradaki eski ağaçları korumak için çok büyük gayret gösterdik. Hem binaların yıkımında çok büyük gayret gösterdik. Hem de park ve bahçe haline getirilmesine çok büyük gayret gösterdik. Şimdi o yıllanmış ağaçlar buraya çok farklı bir hava kattı. Burayı açıldığı günkü temizlik ve düzende tutmaya kararlıyız. Yoğun bir kullanım olacağının farkındayız. Bunun için tedbirlerimizi alıyoruz. Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin bir tarafında Zeytinburnu Belediyesi, öbür tarafından Kaymakamlık var. Burası bizim göz bebeğimiz” şeklinde konuştu.

“Marmaray çevre düzenlemesini hizmete alacağız”

Bütün Zeytinburnu ailesinin yürüyerek gelebileceği mesafede olduğunu aktaran Arısoy, “Bölge içinde önemli bir yeşil alan, dinlenme alanı, gezinti alanı olacak. Gelebilen bütün İstanbullu hemşerilerimizi bekliyoruz. 11 Kasım’da Marmaray çevre düzenlemesini hizmete alacağız. Uzun sürdü. İBB tamamlayamadı. Hızlıca düzenlemesini bitirdik. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü orayı da açacağız. 2 yeşil alan, bundan önce Zeytinburnu’ndaki bundan önceki aktif yeşil alanın toplamı kadar büyüklüğe sahip olacak. Bunun için de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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