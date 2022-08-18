Zeytinburnu El Emeği günleri başlıyor

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen kadınların kendi ürettikleri ürünleri satarak desteklenmesini amaçlayan “El Emeği Günleri” katılım başvuruları başlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin organize ettiği ‘El Emeği Günleri’ başlıyor. El emeği, göz nuru ürünlerini sergileme imkânı bulan kadınlar hem aile bütçelerine destek olacak hem de ürünlerini değerlendirme fırsatı yakalayacak. Zeytinburnu El Emeği günleri için başvurular 1-5 Eylül tarihleri arasında alınacak. Giyim, Takı, El Sanatları, El Örgüsü, İşleme-Nakış-Dantel, Ev Tekstili, Bebek ve Çocuk, Amigurumi, Dokuma, Ahşap Boyama, Cam boyama gibi birçok kategoride el emeği ürünlerin satışa sunulacağı etkinlikle, Zeytinburnu’nda yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının desteklenmesi amaçlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün paydaş olduğu El Emeği Günleri Kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri ve aynı zamanda satabilecekleri, akşam konserlerinin renk katacağı etkinlik; 16, 17, 18 Eylül 2022 tarihlerinde Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanında gerçekleştirilecek.

Katılım için herhangi bir ücretin talep edilmediği El Emeği Günleri’ne katılmak isteyen kadınların, Zeytinburnu’nda ikamet etmesi ve vergi mükellefi olmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Maharetli kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergileme ve değerlendirme fırsatı yakalayacağı ‘Zeytinburnu El Emeği Günleri’ için başvurular 1-5 Eylül tarihleri arasında zeytinburnu.bel.tr adresinden alınacak.