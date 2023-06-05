Yaz tatilini bol eğlence ve bilgi dolu geçirmek isteyen öğrenciler için Zeytinburnu Bilgi Evleri yaz dönemi etkinlikleri başlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ‘Yaz Etkinlikleri’ programına kayıtlar başlıyor. 8 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, bilgi ve beceri odaklı atölye ve kulüp çalışmalarına, yarışma, turnuva ve gezilere katılarak yaz aylarını dolu dolu geçirme fırsatı bulacak.

Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri katılacak. 05 - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kayıtların yapılacağı Yaz Etkinlikleri programı, 3 Temmuz - 25 Ağustos 2023 tarihlerinde toplamda 8 hafta devam edecek.

13 kulüp ve 12 atölye faaliyeti gerçekleştirilecek

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Etkinleri’nde, gezi, turnuva ve yarışmaların yanı sıra bilgi, beceri ve zekaya dayalı 13 kulüp ve 12 atölye faaliyeti de gerçekleştirilecek. Kulüplerde ve atölyelerde haftada bir gün bir araya gelinerek çalışmalar sürdürülecek. Bu etkinlikler ‘Bilgi Evi’ üyelerine ilan edilecek olup, öğrenciler Bilgi Evi’nde yapılacak etkinlikleri gün ve saat olarak takip edebilecek.

Yaz etkinlikleri sonunda, kulüp ve atölye çalışmalarında başarı gösteren üyelerin yanı sıra turnuva ve yarışmalarda dereceye giren üyelerin ödülleri 25 Ağustos 2023 Cuma günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek bir törenle takdim edilecek.

Etkinliklerin yanı sıra geziler de devam edecek

Yaz Etkinlikleri’nin gezi programında ise Sıfır Atık Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Kültür Gezileri, Zeytinburnu İzci Evi, Topkapı Trafik Eğitim Parkı, Rami Kütüphanesi, Matematik Evi ve Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yer alacak. Gezilere, Bilgi Evi’nin yaz dönemi programlarına düzenli katılım sağlayan, başarı gösteren, ödül kazanan üyeler katılabilecek.

Bilgi Evleri’nde yer alacak kulüp çalışmaları ise şöyle:

Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü

Görsel Sanatlar Kulübü

Kâğıt Sanatları Kulübü

Müzik Kulübü

Beceri Kulübü

Ziraat Kulübü

Geleneksel Sokak Oyunları Kulübü

Eğlenceli Bilgiler Kulübü

Satranç Kulübü

Bilişim Kulübü

Dikkat ve Odaklanma Kulübü

Masa Tenisi Kulübü

Bilim Kulübü

Bilgi Evleri’nde Yer Alacak Atölye Çalışmaları ise:

Anlayarak Hızlı Okuma

Mental Aritmetik

Bağlama

Drama

Gitar

Piyano

Halk Oyunları

Robotik Kodlama

Karikatür

Temel Resim

Keman

Sahne Sanatları