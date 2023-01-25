Zeytinburnu Aşevinden 855 bin kap sıcak çorba ikramı

Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren aşevi, 2022 yılında ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımına devam etti. Aynı zamanda Zeytinburnu Aşevi, Mobil İkram Aracı ve Millet Kıraathanelerinde de düzenli olarak çorba ikramı gerçekleştiren Zeytinburnu Belediyesi, 2022 yılında ücretsiz olarak toplam 855 bin kap çorba ve yemek ikramında bulundu.

Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Zeytinburnu Aşevi, 2022 yılında ücretsiz olarak 855 bin kap çorba ve yemek ikramında bulundu. Zeytinburnu Aşevi, yerinde hizmetinin yanı sıra; Mobil İkram Aracı’yla belirli lokasyonlara, hanelere ve ilçe sınırları içerisinde yer alan Millet Kıraathanelerine de bu hizmeti götürdü.

Cenaze ve ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı

Haftanın 7 günü boyunca; yaşlı, maddi yetersizlik, hastalık ve engeli nedeniyle yemek yapamayacak durumda olan 217 hanede yaşayan 389 kişiye yemek yardımı götüren Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, aynı zamanda her gün bin 500 kap çorbayı Zeytinburnu Aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 2022 yılında 36 bin kişiye cenaze evi sıcak yemek hizmeti verilirken, ilçe sınırları içerisinde yer alan Millet Kıraathanelerindeki öğrencilere 165 bin kap sıcak çorba servisi yapıldı.

115 bin kişiye sıcak sabah çorbası

Marmaray, metrobüs durakları gibi ilçedeki önemli ulaşım noktalarına haftanın 4 günü boyunca konumlanan Mobil İkram Aracı, işe ve okula giden vatandaşlara 115 bin kap sıcak çorba ikramında bulunurken, Ramazan ayında da 25 bin kişiye sıcak salep dağıtımı yaptı.