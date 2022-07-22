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ZEYGEM’den üniversite adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Genel 22.07.2022, 13:08
ZEYGEM’den üniversite adaylarına tercih danışmanlığı hizmeti

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren öğrencilere, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

ZEYGEM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin tercih noktasında en doğru kararı vermesi için yanında olmaya devam ediyor. 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, uzman danışmanlar eşliğinde verilecek ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinden Zeytinburnu’nda ikamet eden ve sınava giren tüm öğrenciler faydalanabiliyor. YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti, ZEYGEM tarafından belirtilen tarihler arasında, haftanın 7 günü boyunca saat 09.00 - 17.00 arası ücretsiz olarak verilecek. ZEYGEM’in tercih danışmanlığı programında uzman danışmanlar eşliğinde, üniversite adayı öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı sağlamak için yönlendirme yapılıyor.

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