Zengilan Uluslararası Havalimanı için ilk test uçuşu yapıldı

Azerbaycan Hava Yolları’na ait Airbus A340-500 uçağının Karabağ’ın ikinci hava kapısı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı’na ilk test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Zengilan ilinde inşa edilen Zengilan Uluslararası Havalimanı’na test uçuşları yapılmaya başlandı. Azerbaycan Havayolları’ndan (AZAL) yapılan açıklamada, düzenli uçuşlara hazır olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Bakü’den havalanan Airbus A340-500 tipi uçağın, Zengilan Uluslararası Havalimanı’na başarıyla iniş yaptığı bildirildi. İlk test uçuşunun yaklaşık 45 dakika sürdüğü aktarıldı.

AZAL Başkanı Cahangir Askerov, uzun yıllar boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının ardından uluslararası havaalanlarının inşası ve işletilmesinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sayesinde olduğumu belirterek, ”Elverişli coğrafi konumu dikkate alındığında Zengilan Havalimanı çok fonksiyonlu bir havalimanı olarak bölgenin ekonomik, ulaşım ve sosyal sorunlarının çözümünde önemli bir araç olacaktır. Ülkenin diğer uluslararası havalimanları gibi büyük modern tip uçakları kabul edebilen bu havalimanı da tüm dünya standartlarına ve gerekliliklerini karşılıyor” dedi.

Zengilan Uluslararası Havalimanı

Zengilan Uluslararası Havalimanı, her türlü yolcu ve kargo uçağını kabul edebilecek kapasitede inşa edildi. Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir piste sahip. Zengilan Uluslararası Havalimanı ayrıca, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında Fuzuli Uluslararası Havalimanı’ndan sonra inşa edilen 2. havalimanı olarak biliniyor.