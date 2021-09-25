Zeki Sayın kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasına girdi. Detaylar haberimizde...

ZEKİ SAYIN KİMDİR, NERELİ?

Türk bankacılık sektörünün tanınan isimlerinden ve Necmettin Erbakan Hoca'nın teknik çalışma arkadaşlarından olan eski bürokrat Zeki Sayın'ın nereli olduğu bilinmemektedir.

Zeki Sayın, Milli Selamet Partisi döneminde faizsiz bankacılık için kurulan Devlet Sanayi, İşçi Yatırım Bankası (DESİYAP) Genel Müdürlüğünü üstlendi. O dönem Erbakan Hoca'nın Ağır Sanayi Davası kitabını bastırdığı içinde mahkemeye verilmişti. OSTİM kurucuları arasında yer alan Mehmet Zeki Sayın, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı, İTO Meclisi, İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı'nda uzun süre görevlerde bulundu.

2003 yılından itibaren tasfiye sürecindeki Emlakbank’ın yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlüğü görevini üstlendi. 2017 yılında banka ile ilgili tasfiye kararının kaldırılmasında önemli rol oynadı. Bankayı tekrar faaliyete geçirmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve yetkili mercilerle yoğun mesai harcadı.

Emlakbank tasfiye sürecinde 12 bin olan borçlu sayısını 5 binlerin altına çekerken, Hazine’ye de 4 milyar TL’den fazla kaynak aktardı. İlaveten bankada 250 milyon dolara yakın sermaye oluşturdu. Yine protokole bağlanmış 1 milyar TL’den fazla alacağın tahsilat sürecini devam ettirdi.

Bankayı vergi rekortmenleri arasına soktu. Katılım bankası olmasına karar verilen Emlakbank’ta geçen hafta çarşamba günü yapılan gelen kurul ile birlikte Zeki Sayın dönemi resmen son buldu. Yeni ismiyle Emlak Katılım Bankası’nın yönetim kurulu başkanlığı görevini Prof. Dr. Mehmet Emin Binpınar üstlendi.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Eski bürokrat Zeki Sayın'ın kaç yaşında ve neden öldüğüne dair bir bilgi bulunamamaktadır.