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Zeki Müren'in şarkısına konu olan 'Beyce Pazarı' yüzyıllardır üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çiftçiler, Osmanlı'dan gelen gelenekle yüzyıllardır devam eden ve genellikle salı günleri dualarla kurulan "Beyce Pazarı"nda ürünlerini aracısız olarak tüketicilerle buluşturuyor.

Genel 20.11.2021, 12:23
Zeki Müren'in şarkısına konu olan 'Beyce Pazarı' yüzyıllardır üreticiyle tüketiciyi buluşturuyor

BURSA (AA) - Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren'in "Beyce Pazarı" şarkısında da yer verdiği köylü pazarı, ilçe meydanında yüzyıllardır aynı gelenekle kuruluyor.

Uludağ'ın eteklerinde üretim yapan çiftçilerin tarla ve bahçelerinden topladığı ürünler, aracı olmadan direkt müşteriye sunuluyor.

Haftanın sadece bir günü kurulan pazar, günün ilk ışıklarıyla bereketli olması için dualarla açılıyor.

"Pazarımızın en güzel yerlerini de köylülerimize ayırdık"

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AA muhabirine, Bursa'nın en organik pazarının burada olduğunu söyledi.

Türkülere bile konu olan pazarda herkesin yüzünün güldüğünü dile getiren Aykurt, ilçe halkına bu anlamda ekonomik katkı sağladıklarını ifade etti.

Aykurt, göreve geldikten sonra pazarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bursa'nın merkezinden her hafta ciddi anlamda alışverişe insanlar geliyor. Sarımsağından üzümüne, pekmezine, kestanesine dönem içinde ne varsa o satılır. Osmanlı döneminde Ahilik teşkilatında yapılan bereket duasıyla pazarı açmaya başladık. Genellikle salı saat 09.30'da duayla pazarımız açılır. Köylülerimiz buraya ürünlerini sergileyip satmaya geldiğinde daha önce belli bir pazar işgali ücreti alınırdı. Bunu da üreten çiftçilerimize destek olsun diye almıyoruz. Pazarımızın en güzel yerlerini de köylülerimize ayırdık. Organik ürün tatmak, sağlıklı kalmak isteyen tüm vatandaşlarımızı Beyce Pazarı'na bekliyoruz."

"Çocuğumu bu pazarla okutuyorum"

Pazar esnafından Zeynep Toktaş, kendi ürünlerini yetiştirip topladıklarını ve bu pazarda sattıklarını söyledi.

Ürünlerin güzel, kaliteli ve sağlıklı olduğunu belirten Toktaş, "İnsanlar ilgi gösteriyor. Özellikle maaş günlerinde işler çok yoğun oluyor. Bu geleneğin devam etmesini istiyoruz. Kendimi bildim bileli bu pazar var. Ben çocuğumu bu pazarla okutuyorum. Çocuk okutmak kolay değil. Ailemizi geçindiriyoruz." dedi.

Mustafa Arabacı da maden mühendisi olduğunu, şu anda bu pazarda kendi ürünlerini sattığını dile getirdi.

İşin yoğun ve yorucu olmasına rağmen bu durumdan memnuniyet duyduğunu anlatan Arabacı, "İşimiz bereketli. Daha önce özel sektörde mühendislik yaptım ama pek karşılığını alamadım. Hayvancılık da yapmıştım geçmişte. Çıkış yolu olarak bu pazarı buldum. Ürettiğimizi satıyoruz. İnsanlar aracısız olduğu için üreticiden daha uygun fiyata alıyor. Bizim de ürünümüz değerini biliyor. Biz de nefes alıyoruz. Ürünler ilgi görüyor. Bursa'dan çok gelen oluyor." diye konuştu.

#türkiye
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