Zaferin 99’uncu yılına görkemli tören

Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yılını görkemli bir törenle kutlamaya hazırlanıyor.

Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği, 2022’de kutlanacak olan Dumlupınar Zaferi’nin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla ‘Farkına Var Vefa Göster’ adı altında bir proje başlatmıştı. Yüksek Lisansını Dumlupınar Üniversitesi’nde yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın şeref başkanlığını yaptığı Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği, proje kapsamında ilk olarak 2019 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar’da sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatlerde Dumlupınar Şehitliği’nde sabah namazı kılmıştı. Katılalara askerlerin o günkü kumanyası olan yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramı ikram edilirken milli mücadele ruhu yeniden canlandırılmıştı.

Dumlupınar Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Mutlu Çınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret edip, zaferin 99’uncu yılında yapılacak faaliyetleri anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2019 yılında başlattıkları projenin, bir Türkiye projesine dönüştüğünü belirten Çınar, “AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilecik Milletvekili Sayın Selim Yağcı’nın öncülüğünde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da destekleriyle yürütülen milli mücadelenin yüzüncü yılında ‘Farkına Var Vefa Göster’ projesi artık bir Türkiye projesidir. Zaferin 99’uncu yılı olan bu yıl Ankara’dan zafer treni kalkacak. Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar merkezine uğrayacak tren daha sonra Dumlupınar İstasyonu’na gelecek. Dumlupınar’da yine sabah namazı kılınacak ve askerlerin o günkü kumanyası davetlilere ikram edilecek. Bu törenlere protokolü davet için özel bir davetiye hazırladık. Mustafa Kemal Paşa’nın el yazısından “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri” emrinin orijinal halıya baskısını davetiye dönüştürdük. İlk davetiyeyi başkanımıza veriyoruz. Etkinliklere verdikleri destekler nedeniyle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Bu törenlere katkı vermek benim için de ayrı bir onur ve şereftir. Milli mücadelenin 100’üncü yılına giderken şehitlerimizi daha iyi anlayabilmek için güzel bir organizasyon olacak” diye konuştu.