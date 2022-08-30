Zafer yolunda 84 milyon tek yürek ultra maratonda buluştu

Nef Vakfı, Türk milletinin zafere koştuğu ve bir ulusun yeniden doğduğu Büyük Taarruz ’un 100. yılında dünyanın en zorlu maratonlarından birini düzenledi. Gelenekselleştirilerek her yıl gerçekleştirilmesi planlanan 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu, bugün Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başladı.

Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak olan Zafer Ultra Maratonu’nun 7.5 kilometre süren halk etabı Agah Efendi Şehitliği’nde tamamlandı. Her zaman ‘bir’ olmanın gücüne inanan Nef Vakfı, Büyük Zafer’in 100. yılında, Türk Milletinin bir olduğu ve atalarımızın en çetin şartlarda yılmadan bağımsızlık hayalinin peşinden koştuğu mücadele yolunda, Zafer Ultra Maratonu’nu başlattı. Millî mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan ultra maraton, Nef Vakfı aracılığı ile şehit ve gazi çocuklarının eğitimine de destek olacak.

“Bu vatana ve geleceğimize borçlu olduğumuzu biliyoruz”

Zafer Ultra Maratonu’nu ünlü sanatçı İskender Paydaş konseri ile başladı. Törende daha sonra söz alan Nef Pazarlamadan Sorumlu GMY’sı Burcu Yılmaz, bir ulusun yeniden doğuşunun ve zaferle sonuçlanan mücadelenin başladığı bu topraklarda olmanın çok büyük bir gurur olduğunu belirtti. Yılmaz, “Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya gösteren Büyük Taarruz ‘un 100. Yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Aldığımız her nefesin kıymetinden ilham alarak kurduğumuz Nef Vakfı olarak; bu vatana ve geleceğimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Büyük Zaferin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz Zafer Ultra Maratonu’nda birlikte koşarak, aziz kahramanlarımızı selamlamak, onların gücünü, inancını, birlik ve beraberlik bilincini hatırlatmak ve yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

6 gün sürecek Zafer Ultra Maratonu başladı

6 gün sürecek ultra maraton boyunca koşucular rota üzerinde Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın, Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacaklar. Atalarımızın 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla çıktıkları bu yolda, geçmişi yad etmek adına Büyük Taarruz ’da yenilen kuru ekmek, üzüm hoşafı ve mercimek çorbası da günün anısını yaşatmak için sunuldu.

Kapanışta da coşku yaşanacak

4 Eylül Pazar günü İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek olan Zafer Ultra Maratonunun kapanışı da büyük bir coşkuyla gerçekleşecek. Saat 17.00’de tamamlanacak olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını taktim edecek.

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Hedef, yaşadığı konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlamak. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.

“7,5 kilometreyi yaklaşık 22 dakikada koştum”

Gerçekleştirilen koşunun ilk etabında birinci olan ve 7.5 kilometreyi yaklaşık 22 dakikada koşan sporculardan Emir Salih Karakuzu, zorlu ama çok gurur verici bir parkuru koştuğunu kaydederek, “Çok mutluyum zaten bildiğimiz bir parkurdu. Daha öncede antrenmanlarımızda çıkış ve iniş yapıyorduk. Bildiğim bir parkur daha doğrusu yollar olunca kolay geldi. 7,5 kilometreyi yaklaşık 22 dakikada koştum” dedi.

Öte yandan, programa Vali Kübra Güren Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri de katıldı.