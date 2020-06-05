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Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE YOL KENARINA ÇEKEREK KARPUZ SATIŞI YAPAN KAMYONETİNİN ZABITA EKİPLERİNCE KALDIRILMASINA KIZAN ŞAHIS, BENZİN DÖKEREK ARACINI ATEŞE VERDİ. OLAY SIRASINDA ŞAHSIN YANINDA BULUNAN KIZI PARLAYAN ALEVLERDEN SON ANDA KAÇTI.

Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDE YOL KENARINA ÇEKEREK KARPUZ SATIŞI YAPAN KAMYONETİNİN ZABITA EKİPLERİNCE KALDIRILMASINA KIZAN ŞAHIS, BENZİN DÖKEREK ARACINI ATEŞE VERDİ. OLAY SIRASINDA ŞAHSIN YANINDA BULUNAN KIZI PARLAYAN ALEVLERDEN SON ANDA KAÇTI.

05 Haziran 2020 Cuma 16:52
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Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol kenarına çekerek karpuz satışı yapan kamyonetinin zabıta ekiplerince kaldırılmasına kızan şahıs, benzin dökerek aracını ateşe verdi. Olay sırasında şahsın yanında bulunan kızı parlayan alevlerden son anda kaçtı.

Olay bugün 16.00 sıralarında İzmit Yahyakaptan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahyakaptan’da yol kenarına çektiği kamyonetinde işgaliye bedeli karşılığında 20 yıldır karpuz satışı yaptığını iddia eden Ahmet Karaman isimli şahıs, bu yıl gerekli izinleri alamayınca aracı zabıta ekiplerince kaldırılmak istendi. Anlaşma olmamasına rağmen Karaman’ın satış yaptığı alana gelen Zabıta ekipleri, aracın kaldırılmasını istedi. Aracının kaldırılmasına karşı çıkan Karaman ise iki kızının yanında benzin dökerek aracını ateşe verdi. Benzinin tutuşması sırasında ise Karaman’ın yanındaki kızı alevlerden son anda kaçtı.

Aracını ateşe veren Ahmet Karaman, “Ben 20 yıldır Yahyakaptan girişine tezgah kuruyorum. Her sene işgaliyemi ödüyorum. Üç ay sezonluk olarak karpuz satıyoruz. Bir yıldır zaten burada tezgah açıyorum. Bu yıl ne olduysa bir türlü bana tezgah açtırılmadı. Herkes açıyor. Aynı yerde açıyorlar. Bir tek bana açtırmıyorlar” dedi.

Yanan araç vatandaşlar tarafından söndürülürken, aracını yakan şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakılmaya çalışılan araç ise Karaman’ın yardımcısı tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan belediye ekipleri ise şahsın yasak alanda satış yaptığını, kendisine satış yapabilmesi için yer gösterildiğini ancak kabul etmeyerek bir çok kez uyarılmasına rağmen izinsiz olarak alanda satışa devam ettiğini söylediler.

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