Zabıtadan Türkçe tabela uygulaması

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekiplerinin Türkçe tabela zorunluluğu uygulaması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilçedeki iş yerlerine yapılan denetimler sonucu, 3 iş yerinde tespit edilen yabancı dilde yazılmış tabelaların kaldırılması konusunda işlem başlatıldı.

İstanbul Valiliğinin almış olduğu karar neticesinde, yabancı dilde tabela denetimlerine sıkı bir şekilde devam eden Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçedeki 23 iş yerine denetim yaptı. Yapılan denetim neticesinde, 3 iş yerinde yabancı yazılı tabela tespit eden ekipler konu hakkında işlem başlatarak, tabelaların kaldırılması konusunda gerekli olan uygulamayı yerine getirdi. Zabıta ekipleri, Zeytinburnu’ndaki iş yerlerinde sadece Türkçe yazılı tabelaların asılı olması gerekliliğini hatırlatarak, denetimlere önümüzdeki günlerde de devam edileceğini duyurdu.