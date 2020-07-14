Zabıtadan çocuklarını alet eden dilencilere: “Devletimizin her türlü imkanları var, çocuklarınıza yazık”
TEKİRDAĞ MALKARA’DA ÇOCUKLARINI YANINA ALARAK VATANDAŞLARDAN PARA DİLENDİĞİ TESPİT EDİLEN 2 KADIN, ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULDU. ZABITA GÖREVLİSİ, “BU ÇOCUKLARA YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?” DEDİ.
Tekirdağ Malkara’da çocuklarını yanına alarak vatandaşlardan para dilendiği tespit edilen 2 kadın, zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Zabıta görevlisi, “Bu çocuklara yazık günah değil mi?” dedi.
Malkara ilçe merkezinde sokakları gezerek vatandaş ve esnaftan para dilendiği belirlenen 2 genç kadın, zabıta ekipleri tarafından durduruldu. Küçük yaştaki çocuklarını da yanına alan iki kadının, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para topladığı ortaya çıktı.
‘Devletin her türlü imkanı var’
Zabıta ekipleri tarafından engellenen iki kadın, “Paraya ihtiyacımız var” diyerek kendilerini savundu. Zabıta görevlisi ise, “Gençsiniz, eliniz ayağınız tutuyor. Alın teriyle çalışma imkanınız varken, çocuklarınızı yanınızda kullanmanız doğru değil. Vatandaşın iyi niyetini de kullanıyorsunuz. Oysa ki devletimizin her türlü imkanları var. Bu çocuklarınıza yazık günah” diye konuştu.
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