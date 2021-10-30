Zabıta müsaade edince, cami bahçesi araç otoparkına döndü

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi cami bahçesinin otopark olarak kullanılmasına izin verince ortaya skandal görüntüler çıktı. Cemaat, cami dolunca park halindeki araçların arasında namazlarını eda etmeye çalıştı.

İlginç olay, Bolvadin Çarşı Cami’nde meydana geldi. Caminin bahçesinde musalla taşlarının bulunduğu alanda korona virüs (Covid-19) pandemi sürecinde önce cenaze namazları kılınırken, aynı zamanda cami kalabalık olduğunda yere serilen seccadeler üzerinde cemaat namaz kılabiliyordu. Ancak pandemi döneminde namaza gelen bazı vatandaşlar araçlarını cami bahçesine içerisine park etmeye ve Bolvadin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de bu olaya kayıtsız kalması üzerine, cami bahçesi adeta otoparka döndü. Camide özellikle Cuma günleri yer bulamayan cemaat ise çaresiz bir şekilde ellerinde aldıkları seccadeler ile park halindeki araçların arasında boş buldukları yerlerde namazlarını eda etmeye çalışıyor. Bu duruma tepki gösteren cemaat duruma bir anca önce müdahale edilmesini ve zabıtanın cami bahçesine araç park edilmesinin önüne geçmek istiyor.

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan Bolvadin Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Konya ise olaya müdahale edeceklerini kaydederek, “Hafta içi orası dubalarla kapatılacak, oraya sadece birkaç esnaf aracını park ediyor. Bu da sıkıntılara neden oluyor” dedi.