Zabıta memurunun suçladığı kaymakamın görev yeri değişti

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde zabıta memurunun kendisini darp etmekle suçladığı kaymakamın görev yeri değişti.

İddiaya göre, olay, geçtiğimiz ay Akıncılar ilçesinde yaşandı. AK Partili ilçe belediyesi ile ilçede faaliyet gösteren bir maden firması arasında yaşanan alacak verecek meseleci icraya taşındı. İlgili İcra Dairesi firmanın lehinde karar verince, firma yetkilileri belediyeye ait araçlara el koymak istedi. Firma görevlileri ile belediye zabıtaları arasında tartışma yaşandı. Zabıta memuru Mehmet Petek ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Zabıta memuru ifade vermek için gittiği Jandarma Komutanlığı binasında komutanın odasında İlçe Kaymakamı Salih Kartal tarafından sözlü hakarete maruz kalarak darp edildiğini iddia etti. Kartal, darp edildiğine dair sağlık raporu alıp Akıncılar Polis Amirliği’ne giderek kaymakam hakkında şikayette bulundu.

Yaşanan olayın ardından Akıncılar Kaymakamı Salih Kartal geçtiğimiz gün Kayseri’nin Akkışla İlçesi Kaymakamlığına atandı. Kartal’ın yerine ise Akıncılar Kaymakamlığı görevine ise Akkışla Kaymakamı Tarih Sefa Kahveci getirildi.