Zabıta komiseri son yolcuğuna uğurlandı
ZONGULDAK BELEDİYESİ ZABITA KOMİSERİ NİHAT KÖSEOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Zonguldak Belediyesi Zabıta Komiseri Nihat Köseoğlu, yaşam savaşını kaybetti.
Zonguldak Belediyesi Zabıta Komiseri Nihat Köseoğlu 7 önce korona virüs pandemisi nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 7 ay süren tedaviye yenik düşen zabıta komiseri önceki gün hayatını kaybetti. Zabıta komiseri için Acılık Hz. Ali Camisi’nde tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediye eski Başkanı Muharrem Akdemir, Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Osman Karataş, belediye meclis üyeleri katıldı.
Acılık Hz. Ali Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Belediye Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Zonguldak Belediyesi Zabıta Komiseri Nihat Köseoğlu geçtiğimiz Nisan ayında aynı hastalıktan annesi hayatını kaybetmişti.
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