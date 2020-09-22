Zabıta ekipleri bisikletli denetim yaptı
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BİSİKLETLİ DENETİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı tarafından belediye binası önünde bisikletli denetim programı düzenlendi.
Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, etkinliğin temel amacının kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın teşvik edilmesi ve sıfır emisyonlu hareketlilik olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, “Toplumun dikkatini çekme noktasında özellikle zabıta ekiplerimiz bugün için denetimlerini bisikletle yapacaklar.Bizlerde bu konuda kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın kullanımı ile ilgili dikkat çekmek amacıyla bugün vatandaşlarımıza örnek olduk. Bu kapsamda motorlu taşıtların çevreye verdiği hava kirliği herkes tarafından bilinmektedir. Gerek sağlıklı yaşam gerekse hava kirliliğinin önüne geçmek için toplum olarak daha az motorlu taşıtlar kullanmalıyız. Ben bugün için denetimlerini bisikletle yapan ve topluma örnek olan tüm zabıta ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen program sonrasında Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri denetimler için bisikletlerine binip sahaya çıktılar. Vatandaşların da dikkatini çeken bisikletli denetim ilgi odağı oldu. Daha sonra ulaşım ekipleri de araç park denetimlerini bisikletle gerçekleştirdi.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0