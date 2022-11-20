Z kuşağı sade gelinlik tercih ediyor

Kayseri’de Büyükşekerci Tekstil bünyesinde bulunan 6 farklı markanın yöneticiliğini yapan Muzaffer Büyükşekerci, Z kuşağının 2022 yılında genellikle sade diye tabir edilen ’helen’ modeli gelinlikleri tercih ettiklerini söyleyerek, “Z kuşağı kabarık diye tabir ettiğimiz gelinliklerden sıyrılıyor” dedi.

2020 yılından itibaren Z kuşağını evlilik dönemlerinin başladığını söyleyen Yeşim Gelinlik Genel Müdürü Muzaffer Büyükşekerci, Z kuşağı gelinlerin abartıdan uzak, sade gelinlikleri tercih ettiklerini belirtti. ‘Z kuşağı eşittir sadelik’ diyen Muzaffer Büyükşekerci, “Z 2022 yılı ülkemizde ve dünyada ekonomik açıdan belirli sıkıntıların olduğu bir yıl oldu. Bizi sektöre bu sıkıntılar yansımadı. Onun sebebi de, 2020 ve 2021 yıllarındaki kovid-19’dan kaynaklı ertelenen düğünlerden ötürü insanların bu yılı beklemesi, bizi yerel ve ulusal anlamda yaşanan sıkıntıların önüne geçirdi. Yani 2022 yılında işimiz gayet güzeldi. 2022 yılında her sene biraz daha gündemdeki yerini artıran ‘helen’ yani kabarık olmayan modeller, bu sene de revaçtaydı. Anadolu bölgesinde bu tür modeller her geçen yıl gündem kazanıyor. Z kuşağı kabarık diye tabir ettiğimiz gelinliklerden sıyrılıyor. O şatafattan, abartıdan sıyrılarak, tamamen ‘helen’ dediğimiz, sade üzerinde taş, küpür ve ya herhangi bir ışıltı olmayan gelinliklere yöneliyorlar. Z kuşağının da yavaş yavaş evlilik dönemlerinin olduğu yıllar, 2020’li yıllar diyebiliriz. Z kuşağı eşittir sadelik” şeklinde konuştu.

"Kışın al yazın öde kampanyasıyla karlı çıkın"

Firma olarak ‘kışın al yazın öde’ şeklinde bir kampanyalarının şu anda da devam ettiğini söyleyerek, vatandaşların erken yapacakları alışverişin kendilerine fayda ağlayacağını ifade eden Büyükşekerci, “2022 yılında gelinlik fiyatlarında çoğu tekstil ürünlerinde olduğu gibi ciddi bir artış oldu. Bizim ürünlerimizde de yaklaşık yüzde 100’e yakın bir artış oldu. Bu oranda olmasa dahi düşmesini umut ettiğimiz enflasyon oranında 2023 yılında bir artış olacağını düşünüyoruz. Firmamızın da bu dönem ilişkin ‘kışın al yazın öde’ kampanyası şu anda devam ediyor. Bu kampanyamız şu döneminde çok daha hareketli. Memurların veya izin süresi kısıtlı olan çalışanların şu anda gelip, alışveriş yaptığı ve yaza plan yaptığı bir dönemdeyiz. Buna istinaden de bu artıştan etkilenmemek için tüm gelin ve damat adaylarına bu dönemde alışveriş yapmayı tavsiye ediyorum. Yaptığımız işi çok özenle yapıyoruz. Yaptığımız işte kaliteyi düşürmeyi hiç sevmiyoruz. Bu işte tecrübeli, bilgi birikimi olan kişilere bayilik verme sürecine her zaman kapımız açık. Ancak dediğim gibi hiçbir zaman yeşim gelinlik kalitesiz hizmet sunacağı ve sadece maddi kazanç bekleyeceği hiçbir girişimde bulunmayacaktır” ifadelerini kullandı.