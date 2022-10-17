’Z kuşağı’ 90’larda

Kayseri’de 1980 ve 1990’lı yıllarda kullanılan eşyaların konsept olarak kullanıldığı çay evine getirilen seyyar salıncak ile çocuklar keyifli vakit geçiriyor.

Kayseri’de girişimci Atilla Yıldız tarafından işletilen çay ocağı, müşterilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Çay evinin içerisinde bulunan antika eserler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Plakçalarlar, teypler, siyah önlükler gibi eskiye ait eşyaların bulunduğu çay evini işleten Atilla Yıldız, bu kez de çocukları sevindirdi. Bahçeye kurduğu seyyar salıncakta hem müşterilerinin hem de mahalle çocuklarını kendi elleriyle sallayan, söylediği şarkılar ile çocukları gülümseten Yıldız, eski günleri çocuklara yaşattığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Atilla Yıldız, "Çay evimde Kayseri’de hatta Türkiye’de birçok ilki yaptım diyebilirim. Bu seyyar salıncağı da işletmemize yeni aldık. Buraya gelen aileler çay içerken, çocuklarını eğlendirmek için konseptimiz gereği böyle bir şeye başvurduk. Talepte baya var. Mahallenin çocukları da ücreti karşılığında binmek istiyor ama biz onlardan para almıyoruz" dedi.