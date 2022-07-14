Z. Altan Elmas: “15 Temmuz’da milli irademiz kadar ekonomimiz de hedef alındı”

15 Temmuz’un ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Z. Altan Elmas, “O gün milli irademiz kadar ekonomimiz de hedef alındı” dedi

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 15 Temmuz’un yıl dönümü vesilesiyle görüş bildirdi. 15 Temmuz’un ülke tarihine kara bir leke olarak geçmiş olduğu kadar kutlu bir direniş öyküsünün yazıldığı müstesna bir gün olduğunu da belirten Z. Altan Elmas, “Artık her yıl ‘Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ olarak kutladığımız 15 Temmuzlar, aziz milletimizin milli iradesine sahip çıkmak ve devletine uzanan elleri kırmak için göğsünü kurşunlara siper ederek gösterdiği kahramanlığı andığımız, 251 şehidimizi rahmetle ve 2 bin 196 gazimizi de minnetle yad ettiğimiz günlerdir. Aynı zamanda 15 Temmuzlar, yaşananlardan ders çıkarmaya, ülkemizi hedef alan şer odaklarına karşı diri olmanın gerektiğini hatırlamaya ve her zamankinden daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu idrak etmeye vesiledir” diye konuştu.

“Milli mücadelemizi verdik”

“Tüm Türkiye’nin tek vücut olarak verdiği bu büyük sınavın üzerinden tam 6 yıl geçti” diyen Elmas, “16 Temmuz sabahında, bu saldırı milli irademize olduğu kadar ekonomimizi de hedef aldığı bilinciyle tüm olanlara inat açtığımız kepenkler hiç kapanmadı. Sur Yapı Grubu olarak bu menfur saldırının gecesinde mücadelemizi verdik, sabahında satış ofislerimizi ve AVM’lerimizi açtık, şantiyelerimiz ve enerji santrallerimizde üretime devam ettik. Tüm ülke olarak sürdüğümüz tarlalarda hasatlarımızı yaptık, fabrikalarımızda üretim hiç durmadı. Evler, köprüler, yollar yapmaya devam ettik. İHA, SİHA, milli mühimmatlar ve savunma kabiliyetlerimizi geliştirdik. İhracat performansımızı artırdık, ‘Türk Malı’ damgalı ürünleri daha çok ülkede daha çok insana ulaştırdık” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un 2013 yılından sonra, sistematik olarak yapılan saldırıların son halkası olduğunu söyleyen Elmas, “15 Temmuz hain darbe girişimi müsebbiplerini hayal kırıklığına uğrattı. Güçlü bir siyasi iktidara sahip ülkemiz, bu saldırılardan her seferinde güçlenerek çıkmayı başardı. Hükümetimizin yaptığı güçlü reformlar, bu saldırıları göğüslerken iş dünyasının da en önemli dayanağı oldu” ifadelerinde bulundu.

“İnsanımıza iş ve aş sağlayacak yatırımlara imza atıyoruz”

Diğer yandan dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte tüm dünya ekonomilerinin ve sektörlerin yavaşladığını kaydeden Elmas, “Küresel salgın ve tedarik zincirinde oluşturduğu olumsuz etkileri hissetmeye devam ettiğimiz son dönemde ise kur şoku, enflasyon, maliyet artışı, küresel faiz artışları, güç denge değişimleri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldık. Tüm bunlara rağmen üretmeye ve Türkiye’nin istihdam sağlayan lokomotif sektörü olarak insanımıza iş ve aş sağlayacak yatırımlara imza atıyoruz. İnsanlarımız için evler üretiyoruz. Bunun yanı sıra sektör olarak yabancıya satışla ciddi oranda döviz girdisini elde ederek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz” dedi.

“2,5 yılda 7 bin konut üretimini tamamlamış olacağız”

Sur Yapı Grubu olarak pandemiye rağmen Temmuz itibariyle 2 yılda 4 bin 500 konut teslim ettiklerini belirten Elmas, “Yıl sonuna kadar 2 bin 500 konut daha teslim ederek 2,5 yılda 7 bin konutun üretimini tamamlayıp ülkemizde yaşanan konut sorununa bir nebze olsun çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Güçlü bir ülke için güçlü ekonominin şart olduğu bilinciyle yolumuza devam ediyor, ülkemiz için çalışıyoruz. Çünkü güçlü ekonominin bir ülkenin bağımsızlığını muhafaza eden en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımız için güvenli, sağlıklı, estetik ve teknolojik yapılar üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Elmas, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“15 Temmuz 2016’da gücünü milli iradeden almayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyeceğini, bu ülkenin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, ülkesine ve ekonomisine el uzattırmayacağını, geleceğini ipotek altına aldırmayacağını bir kez daha kanıtlayan Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna mücadele verirken canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. ‘15 Temmuz Millî Birlik ve Beraberlik Günümüz’ kutlu olsun.”