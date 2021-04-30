Yüzlerine yaptıkları maske makyajı pasaportlarından etti

Bali’de yüzlerine maske makyajı yapan 2 sosyal medya fenomeninin yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle pasaportlarına el konurken, sınır dışı edilebilecekleri ifade edildi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs ile mücadele alınan önlemler ülkelerden ülkelere farklılık gösterirken Endonezya’da iki sosyal medya fenomeni yaptıkları maske şakasıyla hayatlarının sokunu yaşadı. Maske olmadan markete girmek isteyen Josh Paler Lin ve Leia Se adlı iki sosyal medya fenomeni önce güvenlik görevlisi tarafından maskesiz içeriye giremeyeceği söylenerek durduruldu. Markete alınmayan sosyal medya fenomenleri ise maske şakası yapmaya karar verdi. Yakınlarında bulunan araçlarında giden ikili, Leia Se’nin yüzüne maske çizmelerinin ardından bir kez daha markete döndü. Maske makyajı ile markete girmeyi başaran fenomenler şaşkına döndü. Güvenlik görevlisi tarafından dikkat edilmeden içeri alınan Paler ve Se, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede binlerce kez izlenen görüntüler, fenomenlerin başına gelenlerin başlangıcı oldu. Eleştiri toplayan ikili, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarından görüntüleri kaldırarak özür diledi. Ancak fenomenlerin özürleri yeterli olmazken, görüntüler bu kez yetkilileri harekete geçirdi. Maske takmayarak markete giren ikilinin pasaportuna el kondu. Bu kez fenomenlerin sınır dışı edilmesi gündemde. Göçmen Bürosu ile Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı incelemelerinin ardından sosyal medya fenomenlerinin sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar verilecek.