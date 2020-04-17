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YÜZLERCE METRE ET KUYRUĞUNA GİRDİLER

Bursa’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.

YÜZLERCE METRE ET KUYRUĞUNA GİRDİLER

Bursa’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.

17 Nisan 2020 Cuma 12:52
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YÜZLERCE METRE ET KUYRUĞUNA GİRDİLER

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 2 gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti. Et tedarikini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.

Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dediler.

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