Yüzlerce jantla ay ve yıldızın buluşması

Cumhuriyetin 97. yılı jantlarla oluşturulan ay ve yıldız ile kutlandı.

Arıcıoğlu Şirketler Grubu, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir reklam filmiyle kutluyor. Cumhuriyetin 97. yılına özel hazırlanan videoda Türk bayrağının üzerindeki hilal şeklindeki ay ve yıldız otomobil jantlarıyla oluşturuldu.

Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan video, grubun Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Üyesi, Arıcıoğlu Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Yavuz Tekin’in sprey boya ile Mustafa Kemal Atatürk’ün sembol imzasını atmasıyla son buluyor.

Arıcıoğlu Şirketler Grubu olarak, bu özel ve tarihi günün anlamının çok büyük olduğunu dile getiren Yavuz Tekin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazandığımız şanlı zaferlerle kurulan Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.